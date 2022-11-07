ANSA: папа Римский Франциск любит русский народ и назвал его великим

Издание ANSA утверждает, что папа Римский Франциск заявил о своей любви к населению России.

7 ноября газета ANSA взяла эксклюзивное интервью у главы католической церкви папа Римского Франциска, который публично заявил, что он любит русский народ, который успел навсегда вписать себя в книгу мировой истории, став по-настоящему великим. При этом понтифик утверждает, что аналогичного мнения он и о народе Украины.

Также папа Римский Франциск уверен, что русские отличаются беспрецедентным уровнем гуманизма, ввиду чего представители данного народа не могут быть жестокими.