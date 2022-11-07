WP: команда Байдена просит Киев показать готовность к переговорам с Россией
2022-11-07 08:41
Информагентство The Washington Post утверждает, что американское правительство требует от Киева показать открытость к переговорам с Россией.
Публицисты газеты The Washington Post утверждают, что Джозеф Байден и представители его команды скрытно обратились к руководству Украины с требованием к Киеву продемонстрировать его готовность к мирным переговорам с Россией, поскольку европейские страны хотят снизить помощь украинскому государству.
По данным WP, в США рассчитывают, что показав открытость к переговорному процессу, Киев сможет и далее получать поддержку от западных и европейских стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Лукашенко принял участие в чемпионате Беларуси по колке дров
Meta собирается начать увольнения после падения цены акций на 70%
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек