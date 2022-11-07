WSJ: советник Байдена Салливан ведёт тайные переговоры с Кремлём об Украине
2022-11-07 08:50
Издание Wall Street Journal утверждает, что представитель Байдена Джейк Салливан участвует в приватном переговорном процессе с сотрудниками Кремля.
7 ноября американское информагентство The Wall Street Journal со ссылкой на информатора сообщило, что советник Джозефа Байдена по нацбезопасности США Джейк Салливан якобы уже несколько месяцев ведёт закрытые переговоры с такими представителями Кремля как советник Владимира Путина Юрий Ушаков и глава российского Совбеза Николай Патрушев.
По данным WSJ, во время этих переговоров Салливан, Патрушев и Ушаков обсуждают возможные условиях мирного соглашения между Киевом и Москвой, а также оценивают вероятность применения российского ядерного оружия в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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