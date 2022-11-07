Вучич: битва за Херсон станет решающей в конфликте России и Украины
2022-11-07 08:56
Президент Сербии Александр Вучич уверен, что сражение за город Херсон может положить конец украинскому конфликту.
7 ноября сербский президент Александр Вучич сообщил, что грядущая зима станет наиболее тяжёлой не только для европейских стран, но и для России с Украиной, поскольку именно в зимнее время может начаться сражение за город Херсон, которое, вероятно, окажется решающей битвой в украинском конфликте с армией РФ.
По мнению Вучича, бои за Херсон можно сравнить со Сталинградской битвой, поскольку в этом сражении обе стороны также используют тысячи танков и массу артиллерийских снарядов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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