BTV: 35 беженцев из Украины жалуются на условия проживания в Болгарии

Издание BTV рассказало об украинских беженцев, которые выразили недовольство условиями проживания при переезде в болгарское государство.

Телеканал BTV уведомляет, что около недели назад группа из 35 украинских беженцев прибыла на территорию Болгарии, где была размещена во временном центре содержания, откуда их пообещали переселить в скором времени. Спустя неделю украинцы стали жаловаться на то, что они до сих пор расположены в центре, который представляет из себя металлические вагончики без возможности полноценно прилечь.

Одна из украинских беженцев подчёркивает, что во время нахождения в вагончиках их нормально кормят, однако сами условия содержания неприемлемы, поскольку с ними там находятся 12 детей.