Baijiahao: Запад должен уступить РФ из-за риска применения ракет «Ярс»
2022-11-07 09:08
Китайская газета Baijiahao пишет, что западные страны должны выполнять переговорные требования России из-за наличия у неё мощного дальнобойного оружия.
В понедельник журналисты информагентства Baijiahao опубликовали статью, в которой призвали западные государства быть сговорчивее в переговорном процессе с Москвой, поскольку Россия обладает межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", которые способны нести ядерный боезаряд.
В Baijiahao напомнили, что российские "Ярсы" имеют дальность полёта в 12 тысяч километров и фактически способны поразить любую страну мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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