Китайская газета Baijiahao пишет, что западные страны должны выполнять переговорные требования России из-за наличия у неё мощного дальнобойного оружия.

В понедельник журналисты информагентства Baijiahao опубликовали статью, в которой призвали западные государства быть сговорчивее в переговорном процессе с Москвой, поскольку Россия обладает межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", которые способны нести ядерный боезаряд.

В Baijiahao напомнили, что российские "Ярсы" имеют дальность полёта в 12 тысяч километров и фактически способны поразить любую страну мира.