Представитель турецкой партии "Родина" Ченгиз Чакыр утверждает, что ключевые цели зерновой сделки не были достигнуты.

7 ноября глава Бюро фермеров при турецкой политической фракции "Родина" Ченгиз Чакыр сообщил, что цели зерновой сделки между Турцией, Россией, Украиной и ООН до сих пор не достигнуты, поскольку западные государства демонстрируют беспрецедентную жадность. По данным Чакыра, вывозимое из Украины зерно попадает в богатейшие страны Европы, но не попадает в беднейшие государства.

Примечательно, что ранее Владимир Путин выражал аналогичное мнение, отметив, что лишь нескольку процентов украинского зерна было доставлено по назначению.