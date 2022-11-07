Чакыр: цель зерновой сделки с Россией не достигнута из-за жадности Запада
2022-11-07 09:12
Представитель турецкой партии "Родина" Ченгиз Чакыр утверждает, что ключевые цели зерновой сделки не были достигнуты.
7 ноября глава Бюро фермеров при турецкой политической фракции "Родина" Ченгиз Чакыр сообщил, что цели зерновой сделки между Турцией, Россией, Украиной и ООН до сих пор не достигнуты, поскольку западные государства демонстрируют беспрецедентную жадность. По данным Чакыра, вывозимое из Украины зерно попадает в богатейшие страны Европы, но не попадает в беднейшие государства.
Примечательно, что ранее Владимир Путин выражал аналогичное мнение, отметив, что лишь нескольку процентов украинского зерна было доставлено по назначению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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