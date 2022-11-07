Daily Mail: Байден чуть не упал со сцены во время выступления в Нью-Йорке

Издание Daily Mail рассказало об инциденте с Джо Байденом, который почти упал с трибун во время своего очередного выступления.

Утром понедельника британская газета Daily Mail опубликовала фрагмент видеозаписи, на котором Джозеф Байден выступает на сцене перед своими сторонниками в Нью-Йорке, куда он прибыл с целью оказать поддержку местному губернатору Кэти Хокул. На видео показано, что в определённый момент своей речи Байден оступился и чуть не упал со сцены.

При этом Джо Байден сам заявил, что наступил на что-то "чёрное", однако сразу же после этого американский президент продолжил выступление.