Пользователи Youtube на Западе удивились ценам на еду в РФ после 8 месяцев санкций

Западные пользователи видеохостинга Youtube удивлены стоимостью продуктов питания в России.

Австралийский видеоблогер Travelling with Russell опубликовал клип о том, как он посетил один из супермаркетов Москвы, продемонстрировал обилие продовольствия в российских магазинах. По мнению блогера, после восьмимесячных антироссийских санкций местные производители успешно заняли нишу ушедших из России брендов.

Под видео Travelling with Russell скопилось множество комментариев от жителей западных стран, которые в один голос признают, что удивлены такому богатому выбору еды в российских магазинах, поскольку подобного разнообразия и столь низких цен они не наблюдают у себя на родине.