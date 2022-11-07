Fox News: миграционная политика Байдена стала преступлением против США

Телеканал Fox News раскритиковал Джо Байдена за разрешение мигрантам беспрепятственно пересекать американскую границу.

7 ноября канал Fox News обнародовал видеозапись, на которой видно, как мигранты ровным строем идут через пограничную реку Рио-Гранде в сторону Соединённых Штатов. Репортёр с места событий утверждает, что беженцы ведут себя столь уверенно, поскольку знают, что при президентстве Джо Байдена пограничники США пропустят их, разрешив жить в американском государстве.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон выразил уверенность, что подобная линия поведения Байдена является величайшим преступлением против Соединённых Штатов.