В Ваттовоем море обнаружен новый вид морских коньков
По данным природоохранной организации WWF, с 2020 года на пляжах Ваттовоего моря исследователи обнаруживают все больше редких морских коньков.
«В конечном счете, мы не знаем, каковы причины», — отетил Ханс-Ульрих Рёснер, глава офиса WWF в Ваддензее в комментарии Немецкому агентству печати.
Ученые задались вопросом: «Есть ли в другом месте больше морских коньков, которых течения заносят в Ваттовое море, или речь идет о местной популяции?».
Исследователи отмечают, что в конце сентября в Шлезвиг-Гольштейне путешественниками также был найден редкий морской конек.
Теперь на онлайн-платформе beachexplorer.org туристы могут делиться своими находками на пляже и загружать фотографии.
Сообщается, что только в первой половине этого года было обнаружено около 30 живых или мертвых морских коньков. Всего на платформу занесено 60 находок из Германии, Дании и Нидерландов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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