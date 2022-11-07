В Ваттовоем море обнаружен новый вид морских коньков

По данным природоохранной организации WWF, с 2020 года на пляжах Ваттовоего моря исследователи обнаруживают все больше редких морских коньков.

«В конечном счете, мы не знаем, каковы причины», — отетил Ханс-Ульрих Рёснер, глава офиса WWF в Ваддензее в комментарии Немецкому агентству печати.

Ученые задались вопросом: «Есть ли в другом месте больше морских коньков, которых течения заносят в Ваттовое море, или речь идет о местной популяции?».

Исследователи отмечают, что в конце сентября в Шлезвиг-Гольштейне путешественниками также был найден редкий морской конек.

Теперь на онлайн-платформе beachexplorer.org туристы могут делиться своими находками на пляже и загружать фотографии.

Сообщается, что только в первой половине этого года было обнаружено около 30 живых или мертвых морских коньков. Всего на платформу занесено 60 находок из Германии, Дании и Нидерландов.