Родительская компания Facebook Meta готовится уведомить сотрудников о масштабных увольнениях на этой неделе

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Meta Platforms Inc. META планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, что может стать крупнейшим раундом в недавней волне сокращений рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

Ожидается, что увольнения затронут многие тысячи сотрудников, и, по словам the people, объявление планируется сделать уже в среду.

Meta сообщила о более чем 87 000 сотрудников на конец сентября. По словам людей, представители компании уже сказали сотрудникам отменить несущественные поездки, начиная с этой недели.

Запланированные увольнения станут первыми масштабными сокращениями персонала за 18-летнюю историю компании.

Хотя в процентном отношении это меньше, чем сокращения в Twitter Inc. на прошлой неделе, которые затронули около половины сотрудников этой компании, число сотрудников Meta, которые, как ожидается, потеряют работу, может быть самым большим на сегодняшний день в крупной технологической корпорации за год, в котором произошло сокращение в технологической отрасли.