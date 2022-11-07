«Сынок, позвони»: мать Александра Реввы пожаловалась, что не видит внучек

Любовь Рачеева сама ищет встреч с родными, когда сын приезжает на гастроли в Сочи: либо покупает билет на концерт, либо идет в гостиницу, где он остановился.

Любовь Рачеева, мать Александра Реввы, посетовала, что давно не видела своих внучек. Она считает, что в этом виновата невестка, сообщает СтарХит.

Шоумен счастлив в браке, вместе с женой Анжеликой он воспитывает двоих дочерей: 15-летнюю Алису и 9-летнюю Амели. Но мама звездного артиста очень редко встречается как с сыном, так и внучками. Шоумен не навещает ее даже тогда, когда бывает на гастролях в Сочи.

Любовь Николаевна сама ищет встреч с родными. Женщина или приезжает в гостиницу, где останавливается сын, и просит администратора позвонить ему, или смотрит на него из зрительного зала.

«Приехала на концерт, на который он меня не приглашал. Вышла с шоколадкой к ребенку, обняла ее. Сделано все, чтобы я не могла видеть ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — цитирует высказывание мамы звезды Comedy club издание.

Пока Ревва выступает с концертами, гастролирует по стране, отдыхает за границей, его мать живет надеждой, что сын про нее вспомнит. Любовь Николаевна считает, что шоумен поддается влиянию супруги, потому холоден с ней. Но она не обижается на Анжелику, стараясь сохранять положительный настрой.

«Он слова не может сказать без нее. Хорошая девочка, она просила в позапрошлом году у меня прощения на Сретение. Я всем все прощаю. Ни на кого не обижаюсь. Сынок, позвони мне», — обратилась Рачеева к Ревве в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.