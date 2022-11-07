Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре

Российские мобилизованные завершили укрепление оборонительной линии в городе Энергодар Запорожской области.

Издание РИА Новости уведомляет, что мобилизованные российские солдаты создали укреплённую линию обороны в районе реки Днепр рядом с городом Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция. Журналисты газеты пишут, что войска РФ постоянно наблюдают за ситуацией на противоположном берегу Днепра, пресекая попытки провокаций вооружённых сил Украины.

Также корреспонденты РИА Новости отмечают, что на реке Днепр возле Энергодара часто слышны звуки работы украинских моторных лодок, которые могут быть использованы для штурма Запорожской АЭС.