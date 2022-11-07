Медведев: решение об СВО принято после угроз Киева создать ядерное оружие

Дмитрий Медведев утверждает, что правительство России приняло решение о спецоперации из-за риска возобновления ядерной программы в Украине.

7 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что в значительной степени решение правительства РФ о начале специальной военной операции в Украине было принято после угроз со стороны администрации Киева возобновить украинскую ядерную программу.

Примечательно, что незадолго до начала спецоперации Владимир Зеленский действительно говорил о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума, запрещающего Киеву разработку ядерного оружия.