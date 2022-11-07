Сергей Маковецкий в самолете набросился на Людмилу Максакову

Как рассказал Стас Садальский, знаменитый актер устроил потасовку на борту, который летел в Новосибирск.

Знаменитый актер Сергей Маковецкий затеял потасовку на борту самолета, летевшего в Новосибирск, сообщает Рамблер со ссылкой на Слово и Дело. А рассказал об этом в соцсети заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

По словам Садальского, Маковецкий был в состоянии алкогольного опьянения, но, как считает Станислав, отдавал отчет своим действиям.

Конфликт возник с актрисой Людмилой Максаковой - оба артиста испытывают неприязнь друг к другу и соперничают за лидерство в московском театре им. Вахтангова.

«В летящем на гастроли в Новосибирск самолете ненавидящие один одного народные артисты опять сцепились в рукопашной схватке. Под воздействием спиртного артист стал неуправляемым», — так описал ситуацию Садальский.

Максакова предприняла попытку охладить пыл оппонента, но у нее ничего не вышло. Садальский утверждает, что якобы руководство театра готовит приказ об увольнении Маковецкого