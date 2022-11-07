Washington Post: США прекратят помощь Киеву, устроив «республиканскую зиму»

Издание Washington Post сообщило о большом риске прекращения оказания поддержки Украине со стороны правительства Соединённых Штатов.

7 ноября колумнист американской газеты WP Ишаан Тарур сообщил, что в случае победы республиканского большинства на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов, которые состоятся завтра, Вашингтон может существенно или полностью прекратить поддерживать Украину.

По мнению Тарура, поражение демократов на выборах станет для Киева настоящей "республиканской зимой", поскольку поставки американского оружия в Украину прекратятся, фактически заморозив наступательные действия ВСУ.