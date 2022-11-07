Джейк Салливан ведет переговоры с советниками Путина по ядерной напряженности
2022-11-07 10:43
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан пытается снизить ядерную напряженность в войне на Украине, сообщает The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что в последние месяцы Салливан провел конфиденциальные переговоры с советником Кремля Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, результаты которых не были обнародованы.
Переговоры проходили в момент, когда Россия усилила свою ядерную риторику, неоднократно обвиняя Украину в планировании использования «грязной бомбы».
Украина неоднократно заявляла, что не намерена использовать такую бомбу и также обвинила затем Россию в планах по использованию запрещенного оружия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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