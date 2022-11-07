Джейк Салливан ведет переговоры с советниками Путина по ядерной напряженности

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан пытается снизить ядерную напряженность в войне на Украине, сообщает The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в последние месяцы Салливан провел конфиденциальные переговоры с советником Кремля Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, результаты которых не были обнародованы.

Переговоры проходили в момент, когда Россия усилила свою ядерную риторику, неоднократно обвиняя Украину в планировании использования «грязной бомбы».

Украина неоднократно заявляла, что не намерена использовать такую бомбу и также обвинила затем Россию в планах по использованию запрещенного оружия.