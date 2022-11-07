Спасатели эвакуировали застрявших в пещере на Урале туристов

В Челябинской области спасатели эвакуировали застрявшую в пещере группу туристов.

7 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на сообщение региональной поисково-спасательной службы, что при спуске в пещеру Малый Жемеряк в Увельском районе Челябинской области в узком труднопроходимом вертикальном колодце застряла туристка.

Сообщается, что два ребенка и пять взрослых из ее группы уже успели спуститься на дно пещеры и оказались отрезаны от выхода, все попытки освободить застрявшую были безуспешными, поэтому оставшиеся на поверхности у входа, обратились по телефону за помощью к спасателям.

Уточняется, что медицинская помощь никому не понадобилась, в этом ЧП серьезных травм удалось избежать.