Спасатели эвакуировали застрявших в пещере на Урале туристов
В Челябинской области спасатели эвакуировали застрявшую в пещере группу туристов.
7 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на сообщение региональной поисково-спасательной службы, что при спуске в пещеру Малый Жемеряк в Увельском районе Челябинской области в узком труднопроходимом вертикальном колодце застряла туристка.
Сообщается, что два ребенка и пять взрослых из ее группы уже успели спуститься на дно пещеры и оказались отрезаны от выхода, все попытки освободить застрявшую были безуспешными, поэтому оставшиеся на поверхности у входа, обратились по телефону за помощью к спасателям.
Уточняется, что медицинская помощь никому не понадобилась, в этом ЧП серьезных травм удалось избежать.
Опубликовано: Елена Калиновская
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