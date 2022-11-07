Daily Mail: Путин напугал Макрона словами об ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки
2022-11-07 11:09
Издание Daily Mail утверждает, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в которых российский президент напомнил об американских ядерных бомбардировках японских городов.
В понедельник британская газета Daily Mail сообщила, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором его российский коллега вспомнил об ядерных ударах армии Соединённых Штатов по крупным японским городам Хиросима и Нагасаки в годы Второй мировой войны.
По данным Daily Mail, Макрон был напуган словами Путина, поскольку президент России добавил, что для победы в войне необязательно атаковать ядерным оружием именно крупные города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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