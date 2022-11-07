Бикович заявил, что его отношение не изменилось из-за русофобии на Западе
2022-11-07 11:10
Сербский актер Милош Бикович заявил, что политические события после 24 февраля 2022 года не поменяли его отношения к России.
Известный в РФ актер Милош Биковича, давая интервью сербской газете "Kurir", сообщил, что его отношение к российскому государству не меняется из-за истерии и русофобии Запада.
Бикович заверил, что его отношение к России не основывается на "сиюминутных политических событиях".
Артист стал известен в РФ после выхода картины режиссера Никиты Михалкова "Солнечный удар". Позже Бикович снялся в таких известных фильмах, как "Духless-2", "Балканский рубеж", "Холоп".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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