Бикович заявил, что его отношение не изменилось из-за русофобии на Западе

Сербский актер Милош Бикович заявил, что политические события после 24 февраля 2022 года не поменяли его отношения к России.

Известный в РФ актер Милош Биковича, давая интервью сербской газете "Kurir", сообщил, что его отношение к российскому государству не меняется из-за истерии и русофобии Запада.

Бикович заверил, что его отношение к России не основывается на "сиюминутных политических событиях".

Артист стал известен в РФ после выхода картины режиссера Никиты Михалкова "Солнечный удар". Позже Бикович снялся в таких известных фильмах, как "Духless-2", "Балканский рубеж", "Холоп".