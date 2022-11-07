Звезда из семьи оленеводов: какой была жизнь Валерия Леонтьева в детстве

Сам певец утверждал, что стал артистом не благодаря, а вопреки. Во всяком случае, условия жизни будущей звезды не благоприятствовали творчеству.

Народного артиста России Валерия Леонтьева представлять не надо. В числе его поклонников люди многих поколений, артиста ценят за оригинальную манеру исполнения, экстравагантные постановки номеров, яркий репертуар.

Между тем даже сам Валерий Яковлевич утверждал, что стал артистом не благодаря, а вопреки. Во всяком случае, условия жизни будущей звезды не благоприятствовали творчеству.

Леонтьев появился на свет в семье ветеринаров-оленеводов в республике Коми в 1949 году. Жизнь Валерия была трудной и бедной, в школу нужно было ходить за несколько километров. Но Леонтьев не падал духом, а находил плюсы: прыгал в сугробы с третьего этажа и метал длинный шест для оленей.

Когда мальчику было 12 лет, семья перебралась в Ивановскую область. В тамошней школе Валерий раскрыл многие из своих талантов: танцевал, играл в драмкружке, рисовал, пел в детском хоре.

Одноклассники запомнили Валерия как необыкновенно артистичного парня, который носил авангардные наряды, экспериментировал с гримом. Сначала Леонтьев хотел стать океанологом, но отказался от мечты, потому что у семьи не хватало средств на поездку и жизнь в другом городе.

Потом он надумал поступить в ГИТИС, но не решился, потому что стеснялся провинциального вида и произношения. Чтобы заработать, Леонтьев трудился на молочном и кирпичных заводах, льнопрядильной фабрике, почтальоном, электриком, портным.

Какое-то время он учился в горном институте в Воркуте, работал научным сотрудником в лаборатории. Здесь же состоялся и его первый сольный концерт. В 1972-м году Валерий выиграл конкурс «Мы ищем таланты». после чего отправился на учебу в Москву.

В Сыктывкар Леонтьев вернулся профессиональным музыкантом. Работал солистом в филармонии, пел в коллективе «Эхо». Закончил заочное отделение Ленинградского института культуры, и занялся концертной деятельностью.

1979-й год стал поворотным в его карьере. Леонтьев исполнил балладу «Памяти гитариста» и стал известен на весь СССР. В 1984–1986 годах певец сотрудничал с Раймондом Паулсом, и его карьера стала стремительно набирать обороты.

Сегодня певец по-прежнему востребован, его вклад в культуру России отмечен многими наградами и титулами. Леонтьев записал 20 альбомов и получил почетное звание Народного артиста России.