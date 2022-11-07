Лукашенко принял участие в чемпионате Беларуси по колке дров

Александр Лукашенко лично поучаствовал в белорусском чемпионате по колке дров среди журналистов.

Днём 7 ноября официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко лично приехал на первый чемпионат Беларуси по колке дров среди работников средств массовой информации. Также "Пул Первого" обнародовал свежие фотоснимки, которые доказывают, что Лукашенко сам колол дрова и участвовал в чемпионате.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко заявил о намерении лично колоть дрова для их отправки в Польшу, чтобы спасти от холодной зимы польского премьера Матеуша Моравецкого и местного президента Анджея Дуду.