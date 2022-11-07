Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за план новый план ЕС по помощи Украине

Комментаторы в социальной сети Twitter выступили с критикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после того, как она сообщила о намерениях Брюсселя разработать новый план по поддержке Киева.

Днём понедельника председатель отдела Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявила, что Европейский союз разрабатывает новый план по выделению помощи правительству Украины в 2023 году.

Под постом фон дер Ляйен в Twitter скопилось множество комментариев разгневанных западных граждан, часть из которых утверждала, что Украина сама виновата в начале боевых действий из-за игнорирования Киевом Минских мирных соглашений. Другие же пользователи отметили, что Брюссель готов помогать Украине, но игнорирует проблемы простых европейцев.