Экс-полковник вооружённых сил Франции Жак Огар уверен, что Вашингтон скоро снизит военную и финансовую поддержку Украины.

7 ноября отставной французский полковник Жак Огар дал интервью журналистам российского издания "РИА Новости", где выразил мнение о том, что республиканцы одержат разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов, после чего Вашингтон существенно затормозит выделяемую Киеву помощь.

По мнению Огара, республиканская партия США меньше заинтересована в продолжении боевых действий на территории Украины, нежели команда Джо Байдена.