Огар: США затормозят помощь Киеву после победы республиканцев на выборах
2022-11-07 11:29
Экс-полковник вооружённых сил Франции Жак Огар уверен, что Вашингтон скоро снизит военную и финансовую поддержку Украины.
7 ноября отставной французский полковник Жак Огар дал интервью журналистам российского издания "РИА Новости", где выразил мнение о том, что республиканцы одержат разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов, после чего Вашингтон существенно затормозит выделяемую Киеву помощь.
По мнению Огара, республиканская партия США меньше заинтересована в продолжении боевых действий на территории Украины, нежели команда Джо Байдена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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