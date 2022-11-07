76-летняя американская певица Шер подтвердила, что у нее отношения с 36-летним продюсером
Новый возлюбленный боготворит звезду «как королеву». По словам певицы, она уже познакомила избранника со своей семьей.
Певица Шер не стала оспаривать, что ее связывают отношения с молодым продюсером Александром Эдвардсом, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Mail.
76-летняя звезда выложила в личном блоге фото 36-летнего Александра и призналась подписчикам: ей плевать на сорок лет разницы в возрасте.
Тем более, что новый возлюбленный боготворит ее «как королеву».
По словам певицы, она уже познакомила избранника со своей семьей.
«Любовь не знает математики. Я нас не защищаю. Ненавистники будут ненавидеть. Но неважно, ведь мы счастливы, и никого не беспокоим. Не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — такую надпись оставила звезда под снимком.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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