76-летняя американская певица Шер подтвердила, что у нее отношения с 36-летним продюсером

Новый возлюбленный боготворит звезду «как королеву». По словам певицы, она уже познакомила избранника со своей семьей.

Певица Шер не стала оспаривать, что ее связывают отношения с молодым продюсером Александром Эдвардсом, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Mail.

76-летняя звезда выложила в личном блоге фото 36-летнего Александра и призналась подписчикам: ей плевать на сорок лет разницы в возрасте.

Тем более, что новый возлюбленный боготворит ее «как королеву».

По словам певицы, она уже познакомила избранника со своей семьей.

«Любовь не знает математики. Я нас не защищаю. Ненавистники будут ненавидеть. Но неважно, ведь мы счастливы, и никого не беспокоим. Не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — такую надпись оставила звезда под снимком.