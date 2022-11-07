Ксения Собчак пешком вернулась в Россию через погранпункт на границе с Латвией
2022-11-07 11:58
Известная телеведущая Ксения Собчак вернулась на территорию России после недавнего отъезда.
7 ноября стало известно, что российская журналистка Ксения Собчак вновь прибыла в Россию, перейдя пешком через пограничный пункт "Бурачки" вблизи латвийской границы с Псковской областью РФ.
Характерно, что ранее Собчак выехала из России на территорию Беларуси, откуда также пешком перешла границу РБ с Литвой. По данным зарубежных и отечественных СМИ, из Литвы Ксения Собчак вылетела срочным рейсом в Израиль, однако уже сегодня журналистка вернулась на родину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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