Ксения Собчак пешком вернулась в Россию через погранпункт на границе с Латвией

Известная телеведущая Ксения Собчак вернулась на территорию России после недавнего отъезда.

7 ноября стало известно, что российская журналистка Ксения Собчак вновь прибыла в Россию, перейдя пешком через пограничный пункт "Бурачки" вблизи латвийской границы с Псковской областью РФ.

Характерно, что ранее Собчак выехала из России на территорию Беларуси, откуда также пешком перешла границу РБ с Литвой. По данным зарубежных и отечественных СМИ, из Литвы Ксения Собчак вылетела срочным рейсом в Израиль, однако уже сегодня журналистка вернулась на родину.