Айлиш появилась на мероприятии LACMA Art + Film Gala в пижаме и одеяле от Gucci
2022-11-07 11:59
Певица Били Айлиш появилась на ежегодном мероприятии "LACMA Art + Film Gala" в пижаме и одеяле от "Gucci" в компании своего бойфренда, музыканта Джесси Рутерфорда, одетого также.
Американская исполнительница Билли Айлиш прибыла на ежегодное мероприятие "LACMA Art + Film Gala" в обществе своего возлюбленного и коллеги Джесси Рутерфорда.
Влюбленные появились на людях, одетые в пижамы и одеяло от "Gucci".
Небрежность наряда Айлиш и Рутерфорда не означает его дешевизну. Кроме пижамы и одеяла певица дополнила образ маской для сна.
Опубликовано: Наталья Гончарва
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