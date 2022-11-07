Айлиш появилась на мероприятии LACMA Art + Film Gala в пижаме и одеяле от Gucci

Певица Били Айлиш появилась на ежегодном мероприятии "LACMA Art + Film Gala" в пижаме и одеяле от "Gucci" в компании своего бойфренда, музыканта Джесси Рутерфорда, одетого также.

Американская исполнительница Билли Айлиш прибыла на ежегодное мероприятие "LACMA Art + Film Gala" в обществе своего возлюбленного и коллеги Джесси Рутерфорда.

Влюбленные появились на людях, одетые в пижамы и одеяло от "Gucci".

Небрежность наряда Айлиш и Рутерфорда не означает его дешевизну. Кроме пижамы и одеяла певица дополнила образ маской для сна.