Ниинстё: Финляндия не разместит в стране ядерное оружие после вступления в НАТО
2022-11-07 12:02
Финский президент Саули Ниинстё заявил о нежелании правительства Финляндии размещать ядерные вооружения на своей территории.
В понедельник президент Финляндии Саули Ниинстё публично заявил, что после того, как его страна станет полноправным членом Североатлантического альянса, ядерное оружие НАТО не будет размещено на финских территориях в непосредственной близости от границ России.
Примечательно, что ранее ряд западных СМИ сообщил о том, что подписанные между Хельсинки и НАТО документы не запрещают Финляндии обладать ядерными боеприпасами альянса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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