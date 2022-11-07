Ниинстё: Финляндия не разместит в стране ядерное оружие после вступления в НАТО

Финский президент Саули Ниинстё заявил о нежелании правительства Финляндии размещать ядерные вооружения на своей территории.

В понедельник президент Финляндии Саули Ниинстё публично заявил, что после того, как его страна станет полноправным членом Североатлантического альянса, ядерное оружие НАТО не будет размещено на финских территориях в непосредственной близости от границ России.

Примечательно, что ранее ряд западных СМИ сообщил о том, что подписанные между Хельсинки и НАТО документы не запрещают Финляндии обладать ядерными боеприпасами альянса.