Собчак вернулась в Россию пешком через границу Псковской области
2022-11-07 12:10
Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак вернулась в Россию, о чем утверждает очевидец.
Известная журналистка и ведущая ТВ Ксения Собчак, по имеющимся данным, вернулась в РФ. РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает, что знаменитость пересекла границу в Псковской области накануне.
Собеседник издания заявил, что Собчак пересекла границу через пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией.
По словам того же очевидца, Ксения вернулась домой в компании своего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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