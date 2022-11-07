Собчак вернулась в Россию пешком через границу Псковской области

Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак вернулась в Россию, о чем утверждает очевидец.

Известная журналистка и ведущая ТВ Ксения Собчак, по имеющимся данным, вернулась в РФ. РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает, что знаменитость пересекла границу в Псковской области накануне.

Собеседник издания заявил, что Собчак пересекла границу через пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией.

По словам того же очевидца, Ксения вернулась домой в компании своего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова.