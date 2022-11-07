Губернатор Приморья рассказал о потерях российских морских пехотинцев под Угледаром

Олег Кожемяко рассказал, что в ходе напряженных боев под Павловкой на угледарском направлении морские пехотинцы понесли потери.

По словам чиновника, российские морпехи понесли потери в боях под Угледаром, но смогли продолжить наступление.

Кожемяко также отметил, что речь не идет о тех крупных потерях, о которых продолжают сообщать западные СМИ.

Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко решил лично проконтролировать число потерь в подразделении морских пехотинцев и запросил эту информацию у непосредственных командиров.