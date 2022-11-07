Губернатор Приморья рассказал о потерях российских морских пехотинцев под Угледаром
2022-11-07 12:28
Олег Кожемяко рассказал, что в ходе напряженных боев под Павловкой на угледарском направлении морские пехотинцы понесли потери.
По словам чиновника, российские морпехи понесли потери в боях под Угледаром, но смогли продолжить наступление.
Кожемяко также отметил, что речь не идет о тех крупных потерях, о которых продолжают сообщать западные СМИ.
Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко решил лично проконтролировать число потерь в подразделении морских пехотинцев и запросил эту информацию у непосредственных командиров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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