Российские ученые представили атомный Powerbank, гарантирующий полвека бесперебойного питания гаджетам
В основе этой передовой разработки использование изотопа никеля, она безопасна для человека и окружающей среды.
Мощность электронных гаджетов долгие годы была ахиллесовой пятой. Хотя на рынке становится все больше крутых аккумуляторных батарей, рост их "аппетита" к электричеству снижает выгоды, которые можно из него извлечь.
Российские исследователи на московской выставке «Атомэкспо» представили новинку, способную решить эти проблемы - миниатюрные ядерные элементы.
По словам авторов-создателей, атомный Powerbank способен обеспечить энергией гаджеты до полувека, оставаясь при этом безопасным для человека и окружающей среды. Ключевой технологией этой разработки является применение создателями изотопа никеля.
Области его применения можно отнести к различным сферам жизни: от освоения космоса до бытовой электронной техники.
Правда, от пилотного образца до массового запуска Powerbankа нужно пройти определенный путь. По оценкам специалистов, он займет около пяти лет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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