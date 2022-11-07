Рогов: Запорожская область полностью откажется от гривы в пользу рубля с 1 января
2022-11-07 12:50
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о сроках перехода региона на российский рубль.
Днём 7 ноября глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что уже с 1 января 2023 года регион полностью откажется от украинской гривны, полностью перейдя на осуществление всех расчётных операций в российском рубле.
При этом Рогов отметил, что российский рубль давно введён в обращение на территории Запорожской области, однако сейчас он принимается наравне с гривной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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