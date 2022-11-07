Дочь Маши Распутиной призналась, что повзрослела и помирилась с матерью

В прошлом году их семейный конфликт выплеснулся на экраны федеральных каналов, но стороны сумели найти общий язык, и 22-летняя Мария вернулась в отчий дом.

Студентка МГИМО в минувшем году оказалась в центре скандала. Мария заявила, будто ее домогался старший брат по отцовской линии. Дочь поп-звезды подралась с родственником прямо в эфире ток-шоу.

Маша Распутина очень тяжело переживала семейную драму, у нее на нервной почве появились проблемы со здоровьем. Но теперь Мария Захарова заявила, что помирилась с родными и опять сблизилась со звездной матерью, сообщает Космополитен.

«С мамой сейчас получше отношения. Мы помирились, общаемся. Были конфликты, как у мамы с дочкой. Мы, можно сказать, пришли к мирному соглашению. Я повзрослела, мама повзрослела, чтобы сохранять теплые дружеские отношения», — поделилась Мария.

Захарова после примирения переехала из своей московской квартиры к родителям нв Рублевку, но живет не в 4-этажном особняке, а в гостевом домике.

«Отчасти мне там нравится, я одна. С другой стороны, хотелось бы жить с родителями, мы ведь одна семья. С папой отношения остались прежними. Не скажу, что они плохие, но с мамой общаюсь больше», — рассказала дочь звезды.

Мария не скрывает: родители оказывают ей поддержку. Она пользуется услугами домашнего персонала, получает деньги на карманные расходы.

«Я учусь заочно, учебу родители оплачивают. Готовлю иногда. Самой разве только посуду помыть. Есть домработница, потому сама не убираюсь. Мама дает деньги на карманные расходы. Если иду с подругой в кафе, дает 5-7 тысяч рублей», — пояснила девушка.