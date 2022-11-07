Песков: мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны

Дмитрий Песков рассказал о причинах невозможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Днём понедельника пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы, где сообщил, что Москва остаётся открытой для возобновления переговорного процесса с Киевом, однако на текущий момент российско-украинские переговоры не являются возможными.

Песков напомнил, что ранее Владимир Зеленский издал закон, согласно которому представителям правительства Украины запрещается вести переговоры с Путиным или российскими политиками.