Песков: мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны
2022-11-07 12:58
Дмитрий Песков рассказал о причинах невозможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Днём понедельника пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы, где сообщил, что Москва остаётся открытой для возобновления переговорного процесса с Киевом, однако на текущий момент российско-украинские переговоры не являются возможными.
Песков напомнил, что ранее Владимир Зеленский издал закон, согласно которому представителям правительства Украины запрещается вести переговоры с Путиным или российскими политиками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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