Из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать семь московских судов

Сотрудников и посетителей семи столичных судов эвакуировали из-за угрозы минирования.

7 ноября сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, что Сотрудники и посетители семи столичных районных судов были эвакуированы из-за угрозы минирования.

Сообщается, что были эвакуированы Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головиный и Симоновский районные суды Москвы.

Волна сообщений о минировании судов, торговых центров, станций метро, школ, лечебных учреждений в разных городах России продолжается с конца 2019 года, угрозы не подтверждались ни разу.