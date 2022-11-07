Ученые объяснили природу зевания и пояснили, насколько это заразно

Такой безусловный рефлекс широко распространен среди млекопитающих, рептилий и даже рыб, и в принципе считается полезным.

Зевание - это защитный рефлекс организма. Такой же, как чихание, кашель или рвота. Биолог Наталья Брик уточнила: с точки зрения физиологии зевок представляет глубокий затяжной вдох и быстрый выдох при широко открытом рте.

"Во время зевания происходит небольшое повышение уровня кислорода в мозге, а также во всем организме - из-за более глубокого вдоха. Зевание, кроме того, позволяет выравнять давление во внутреннем ухе", - пояснила специалист.

Человек обычно зевает, если утомился, находится в комнате с повышенным содержанием углекислого газа, у него отсутствует мышечная деятельность. Иногда зевание возникает при различных заболеваниях - как симптом кислородного голодания стволовых клеток мозга.

То, что в быту мы называем «скучно», с точки зрения организма - малоподвижность в течение длительного времени. Наш мозг в такие моменты, чтобы не заснуть, запускает дополнительную вентиляцию.

Однако наиболее удивительная особенность зевания - его заразность. Так проявляются способности нашего мозга к обучению, отметила Наталья Брик. Зеванием не заражаются лишь аутисты и дети до пяти лет, при этом повторить такие действие следом за хозяином могут преданные собаки, сообщает Вокруг света.

"Способность к обучению обеспечивают зеркальные нейроны нашего мозга. Эти нейроны обнаружила в 1996 году команда нейробиолога Джакомо Риццолатти. Он изучал обезьян и выяснил: зеркальные нейроны активизировались не только, когда животное само совершало действие, но и когда наблюдало, как другое животное выполняет такое движение", — рассказала биолог.

Вероятно, потому, просто видя, как кто-то зевает, мы также хотим зевнуть. Зеркальные нейроны в этот момент дают определенный импульс, он и провоцирует непроизвольную зевоту.