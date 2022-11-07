Рубль восстанавливается по отношению к доллару, так как российский рынок вновь открывается после долгих выходных.

МОСКВА (Рейтер) - Рубль укрепился в понедельник, запоздало отреагировав на ослабление доллара в прошлую пятницу, поскольку он отступил от самого низкого уровня с середины октября, который был достигнут перед закрытием российского рынка на трехдневные выходные.

В 07:41 по Гринвичу рубль укрепился на 0,9% по отношению к доллару до 61,53 и прибавил 0,1% до 60,95 по отношению к евро. Он потерял 0,6% по отношению к юаню до 8,45.

Лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в США показали падение доллара в пятницу, когда российский рынок был закрыт.

Позитивная динамика курса рубля в понедельник утром стала реакцией на это, сказал Banki.ru главный аналитик Богдан Зварич в заметке.

Он сказал, что рубль, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 61,5-62 в течение большей части сессии.

Рубль является самой эффективной валютой в мире в этом году, чему способствуют контроль за движением капитала и первоначальный спад импорта в результате западных санкций в отношении России из-за ее действий на Украине, а также приостановка деятельности множества иностранных компаний в стране.

Диапазон, в котором рубль торгуется в ноябре, может расшириться, поскольку импорт может восстановиться дальше, но высокие цены на российский экспорт обещают значительный приток иностранной валюты, говорится в исследовании "Открытие".

Нефть марки Brent, являющаяся мировым эталоном для основного российского экспорта, которая на предыдущей сессии достигла более чем двухмесячного максимума, подешевела на 1,3% до 97,3 доллара за баррель.

Акции открылись ростом, вернувшись к примерно шестинедельным максимумам, наблюдавшимся на прошлой неделе, после однократного всплеска.

Индекс РТС, деноминированный в долларах, вырос на 1,8% до 1114,0 пунктов. Российский индекс MOEX, основанный на рублях, снизился на 0,9% и составил 2176,2 пункта.