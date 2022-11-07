У Тейлор из Duran Duran выявили диагноз рака предстательной железы

У Энди Тейлор из Duran Duran выявили диагноз рака предстательной железы 4 стадии во время индукции в Рок-Холле.

Оригинальный гитарист Duran Duran Энди Тейлор не смог присутствовать на введении своей группы в Зал славы рок-н-ролла в субботу, сообщив, что у него диагностирован рак 4-й стадии.

Вокалист Duran Duran Саймон Ле Бон сообщил новости на сцене, зачитав отрывки открытого письма 61-летнего Тейлора. Зрители в кинотеатре Microsoft громко ахнули от этой новости.

Ле Бон прочитал еще одну часть, описывающую "огромное разочарование" Тейлора из-за пропуска церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла после того, как Duran Duran наконец-то прошел отбор после нескольких лет отбора.