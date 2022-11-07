Орхидея в домашних условиях в зимний период

Будет цвести даже зимой: простые правила для ухода за орхидеей в домашних условиях.

Орхидеи очень красивы, но и так же привередливы и капризны, поэтому нужно знать и следовать рядом простых правил, чтобы даже в домашних условиях и в любое время года этот экзотический цветок радовал своим пышным соцветием.

Правильный полив - залог успеха, ведь орхидеи очень плохо переносят застой влаги и лучше всего будет поставить цветок прямо в горшке на 10-15 мин в таз с водой, однако сейчас и до весны таких ванн хватит и на 10 минут, но так же обязательным является освещение, которого в осенне-зимний период не хватает, в связи с чем следует дополнительно подсвечивать лампой.

И последнее, но не менее важное: в отопительный период пользоваться увлажнителем воздуха,чтобы датчик показывал в среднем 70%, но не более 80%, а если его нет, то ставить рядом с батареей, где находится растение, тазик с водой, ведь влажность зимой в квартирах низкая и не содержит много воды, без которой листья орхидеи высыхают.