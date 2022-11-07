IfW отметил уменьшение объемов перевалки грузов в российских портах

По данным Кильского института мировой экономики (IfW), перевалка грузов в российских портах значительно уменьшилась из-за санкций.

Контейнерные терминалы Санкт-Петербурга, которые были важным перевалочным пунктом для торговли с Европой, достиг в октябре менее десяти процентов от объема прошлого года.

Черноморский порт Новороссийск также зафиксировал падение объемов на 50 процентов, а порт Владивостока вышел на прошлогодний объем грузооборота.

Летом 2021 года важным торговым партнером России оставался Европейский союз, а теперь лидирующую позицию занял Китай. По данным IfW Kiel, ЕС экспортирует в Россию на 43% меньше товаров, чем в предыдущем году, а Китай — на 23% больше.

Однако в сентябре рост экспорта из Китая в Россию замедлился.

«Китайские экспортеры до сих пор не смогли компенсировать ущерб, причиненный санкциями, и усилия России по замещению падающего импорта из Европы становятся все более ощутимыми», — завил глава института Kiel Trade Indicators Винсент Стамер.

Согласно последнему Кильскому торговому индикатору экспорт в октябре в ЕС увеличился на 1,0%, а импорт остался на прежнем уровне. Для США IfW Kiel фиксирует минус 2,7 процента в экспорте, а также стагнацию в импорте. Экспорт Китая вырос на 10,1 процента, а импорт - на 0,9 процента. Для России эти показатели составляют минус 2,6 и минус 0,4 процента.

Согласно наблюдению института, десять процентов всех товаров, отправляемых по всему миру, в настоящее время застревают в пробках.