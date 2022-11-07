Украина заявила, что получила новые западные системы ПВО
2022-11-07 14:18
Украина объявила, что она получила новые системы ПВО из США, Испании и Норвегии, предназначенные для защиты критически важных объектов инфраструктуры.
«В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», — написал министр обороны Украины Алексей Резников.
Ранее сообщалось о новых ракетных атаках в понедельник, 7 ноября в ряде регионов Украины, в частности в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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