Рыболовы рассказали, как не надо ловить щуку и что она не любит

Те из вас, кто любит ловить щуку, наверняка сталкивались с ситуациями, когда зубастая хищница наотрез отказывалась клевать, хотя вы знали, что в водоеме она есть.

Возможны три варианта:

Поклевок нет совсем.

Щука провожает приманку, но не атакует ее.

Поклевки есть, но реализовать их не получается.

Разберем по очереди все три варианта.

Почему щука не клюет? Причины могут быть следующими:

Низкая активность рыбы. Самый распространенный и самый неприятный вариант. Чаще всего ничего не удается сделать. Положение можно исправить, если начать менять приманки, но не одинаковые с разной расцветкой, а кардинально отличающиеся друг от друга. Вместо колебалки использовать вертушку, воблер, силиконовую приманку и т.д. Иногда срабатывает. Также можно попробовать изменить проводку – сделать более быстрой или медленной, либо при ловле на воблеры – увеличить продолжительность пауз, иногда существенно.

В 2-3 раза увеличить или уменьшить размер приманки. Часто щука реагирует на приманку размером с ее обычную добычу.

Неправильное направление заброса приманки. Она должны идти навстречу хищнице, а не наоборот, хотя щука может и броситься вдогонку.

Неверно выбранное место ловли. Если вы уже успешно ловили на какой-то точке, это вовсе не значит, что сегодня щука там есть. Тогда нужно включать тактику поиска и больше перемещаться.

Неверно выбранное время ловли. Часто щука клюет по часам. Выход может длиться совсем недолго, главное, на него попасть. Для этого нужно хорошо знать повадки хищницы в конкретном водоеме.

Полная пассивность по отношению к искусственным приманкам. Попробовать ловить на живца.

Нет поклевок даже на живца. Если есть возможность, сменить живца на более активного либо, наоборот, пассивного. Карася на плотву или окуня, ельца на карася и т.д. Размер живца также имеет значение.

Щука доходит до лодки или до ваших ног, а затем разворачивается и уходит. Так может происходить несколько раз. Перед тем как приманка приблизится к вам, остановите ее, неважно к какому типу она относится. Психологически это трудно сделать, но поверьте, часто помогает. Можно попробовать сменить приманку на другую, но с похожей игрой.

Если поклевки есть, но реализовать их не удается, чаще всего дело именно в приманке. Придется покопаться в коробке – что-нибудь должно подойти. Холостые поклевки также свидетельствуют о низкой активности хищницы.

Общие рекомендации по ловле пассивной щуки следующие:

медленная скорость проводки приманки;

большая продолжительность пауз;

при ловле в прозрачной воде использование флюорокарбонового поводка;

при ловле на поверхностные приманки полная их остановка в момент атаки щуки;

переход на натуральные приманки.