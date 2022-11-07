В Индонезии из-за отравления сиропом с этиленгликолем скончалось 195 детей
Число детей, страдающих от острой почечной недостаточности в результате приема вредных веществ, содержащихся в медицинских сиропах, достигло 324, из которых 195 умерли, а 27 все еще находятся в больнице.
С августа в стране наблюдался всплеск случаев острой почечной недостаточности, что вызвало расследование и полный запрет на продажу и выписку рецептов на сиропы и жидкие лекарства.
Большинство случаев заболевания приходится на детей в возрасте до пяти лет, заявил на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения Мохаммад Сиахрил.
Тесты показали, что большинство смертей были связаны с сиропами, загрязненными чрезмерным количеством этиленгликоля и диэтиленгликоля, двух химических веществ, используемых в промышленных продуктах, таких как антифриз, отметил Сиахрил.
Опубликовано: Тарас Медведев
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