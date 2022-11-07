Польза и вред от рыбалки для человеческого организма

Многие люди воспринимают рыбалку, как хобби. Однако на самом деле это распространённое во всем мире увлекательное занятие приносит большую пользу для здоровья человека.

Как, говорят врачи, рыбалка - поправляет сердечно-сосудистую систему. Многие рыболовы об этом знают давно, медитируя на неподвижный поплавок в течение получаса, и вдруг следует долгожданная поклёвка, которая провоцирует выброс адреналина в кровь, и по окончании рыба в садке.

Если это трофей - колени потряхивает, улыбка произвольно натягивается, концентрация внимания на высшем уровне, и как только он попадает в подсак - всё, вот она, эйфория.

Чем дальше от города - тем полезней рыбалка для организма. Все рыболовы понимают, что за городом воздух всегда чище, рыбалка интереснее. А сама дорога от точки А до точки Б, порой бывает интересней самой рыбалки в целом начиная от севшей на пузо машины в грязи, заканчивая словами "я знаю короткую дорогу, поворачивай вот тут" .

Многие ошибочно думают, что рыболов севши на стул, начинает налегке ловит рыбу. Нет, это далеко не так, порой мы преодолеваем расстояние до 1-5 км по густому лесу, чтобы только добраться до водоёма, при этом тащим весь провиант на себе, а это как правило, немалые веса. Если рыбалка суточная, приходится делать 2-3 ходки.

Думаете мелочи? Не думаем, когда в 21 веке, где дорога начинается от кровати до кухни, от двери до лифта, от подъезда до машины и обратно. Вам не нужно нести ведро с водой от колодца, а просто повернуть кран. В таком мире любая физическая работа будет полезна.