Лукашенко вновь предложил помочь «нашим людям» в Европе дровами

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помочь дровами «нашим людям» в Европе, страдающей от энергокризиса.

7 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции, посвящённой чемпионату по колке дров среди журналистов в Логойском районе, заявил, что готов вместе с жителями Литвы, Латвии, Украины и Польши «вместе топить печку, поджаривать шашлыки», а также подвезти к границе дрова, чтобы жители данных стран знали, что белорусы являются мирными людьми, которые не хотят войны.

Также Лукашенко отметил, что пока белорусы могут развлекаться с дровами, литовцы, латыши, украинцы и поляки не могут позволить себе купить необходимое для обогрева жилищ количества дров, ввиду чего и заявил о готовности оказать помощь живущими за пределами Беларуси «нашим людям», которые могут замёрзнуть грядущей суровой зимой из-за охватившего Европу энергетического кризиса.