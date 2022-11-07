Маковецкий назвал информацию о его пьяной драке с Максаковой в самолете, сплетней

Сегодня, 7 ноября, новость о том, что актер Сергей Маковецкий, будучи пьяным, накинулся на свою коллегу Людмилу Максакову, облетела интернет. Сам Маковецкий эти сведения отрицает.

Актер Сергей Маковецкий считает, что извиняться ему перед коллегой Людмилой Максаковой не за что.

Артист не отрицает факта, что он и Максакова вместе летели на гастроли в Новосибирск: в местном театре "Глобус" 3 - 6 ноября оба артиста были задействованы в постановке "Война и мир", но никакой драк по пути не было, о чем актер сообщил корреспондентам "КП-Новосибирск".

Информацию, которую сообщил в своем Телеграм-канале Станислав Садальский, Маковецкий назвал сплетней.