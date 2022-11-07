Fatto Quotidiano: в Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине

Министр обороны Италии Кросетто попал в скандал из-за поставок оружия для Украины.

В понедельник днем РИА Новости сообщили, что в итальянской газете Fatto Quotidiano вышла статья, в которой говорится, что в Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву.

Сообщается что, Кросетто осудил Конте за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Украину за стол переговоров, в ответ Конте обвинил главу итальянского Минобороны в нарушении принципов демократии.

В минувшую субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет так как все партии правящего большинства ранее дружно голосовали по этому вопросу.