Fatto Quotidiano: в Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
Министр обороны Италии Кросетто попал в скандал из-за поставок оружия для Украины.
В понедельник днем РИА Новости сообщили, что в итальянской газете Fatto Quotidiano вышла статья, в которой говорится, что в Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву.
Сообщается что, Кросетто осудил Конте за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Украину за стол переговоров, в ответ Конте обвинил главу итальянского Минобороны в нарушении принципов демократии.
В минувшую субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет так как все партии правящего большинства ранее дружно голосовали по этому вопросу.
Опубликовано: Елена Калиновская
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