Полное лунное затмение произойдет 8 ноября
Уникальное природное явление произойдет 8 ноября: полное лунное затмение, где луна пройдет через центр тени Земли.
8 ноября произойдет уникальное природное явление- полное лунное затмение, которое ожидается с 13.59 до 14.41 по мск времени, где луна пройдет через центр тени Земли и его можно будет наблюдать в большинстве городах Белоруссии и России, так же с территории Азии, Австралии, Северной и Южной Америки и некоторых регионов Северной и Восточной Европы.
Стоит отметить, что наблюдение за данным астрономическом явлением невооруженным глазом не опасно и есть вероятность увидеть луну достаточно хорошо, если она не скроется за облаками, поэтому рекомендуется использовать телескоп или подойдет почти любая фото- видеоаппаратура ночного виденья.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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