Полное лунное затмение произойдет 8 ноября

Уникальное природное явление произойдет 8 ноября: полное лунное затмение, где луна пройдет через центр тени Земли.

8 ноября произойдет уникальное природное явление- полное лунное затмение, которое ожидается с 13.59 до 14.41 по мск времени, где луна пройдет через центр тени Земли и его можно будет наблюдать в большинстве городах Белоруссии и России, так же с территории Азии, Австралии, Северной и Южной Америки и некоторых регионов Северной и Восточной Европы.

Стоит отметить, что наблюдение за данным астрономическом явлением невооруженным глазом не опасно и есть вероятность увидеть луну достаточно хорошо, если она не скроется за облаками, поэтому рекомендуется использовать телескоп или подойдет почти любая фото- видеоаппаратура ночного виденья.