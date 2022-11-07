Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

В Оренбурге умер 58-летний основатель группы «Ласковый май» и автор песни «Белые Розы» Сергей Кузнецов.

7 ноября ГТРК «Оренбург» сообщила о смерти российского композитора, поэта и создателя музыкальной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, который ещё 5 ноября провёл концерт в память о Юрии Шатунове.

Отмечается, что точная причина смерти пятидесятивосьмилетнего Кузнецова, подарившего миру песни «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь», не уточняется.